3 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 20:56 — REGNUM Законопроект о запрете абортов после обнаружения сердцебиения эмбриона подписал 19 мая губернатор штата Техас Грег Эббот. Так как сердцебиение обнаруживается примерно через 5−6 недель беременности, данный закон стал одной из самых жестких ограничительных мер в США в отношении абортов.

Жорж де Латур. Новорожденный. 1648

Выпускница школы Lake Highlands High School в Техасе Пакстон Смит, которая была удостоена престижного права сказать слово на награждении аттестатов перед всей школой, заменила свою утвержденную речь на речь о правах на аборты.

«У меня есть мечты, надежды и амбиции, как и у каждой присутствующей здесь девушки, и мы работаем ради нашего будущего. И без нашего согласия и одобрения мы были лишены контроля над нашим будущим. Я ужасно боюсь, что если контрацепция не сработает, что если меня изнасилуют, то все мои надежды и стремления, и мечты, и старания больше не будут ничего значить. Надеюсь, что вы понимаете, насколько это неправильно. Насколько это бесчеловечно — отнимать у вас права на ваше тело >…< и я не могу молчать, когда идет война против моего тела и моих прав, против прав ваших дочерей и ваших матерей», — сказала Смит.

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Видео с выступления Смит набрало множество просмотров в TikTok и Twitter, а также спровоцировало бурные обсуждения среди интернет-пользователей. Некоторые поддержали позицию девушки и восхитились ее смелостью. Другие осудили Смит, указав, что она не права.

«Я невероятно горжусь этой девушкой. И я горжусь, что она вступилась за меня и за других девочек в Техасе. Как 37-летняя женщина, я тоже пришла в ужас от бесчеловечного закона, который был одобрен в Техасе. Но мы будем отстаивать свое. Женщины Техаса не будут молчать», — пишет Jessie.

«Настоящая проблема — это неконтролируемая сперма. Давайте контролировать мужские репродуктивные системы — источник настоящей проблемы. Поднимите руки, кто хотел бы быть стерилизованным или потерять контроль за своими репродуктивными системами без права голоса и участия», — спрашивает ProMom.

«Потрясающе, что у нее даже нет техасского акцента. Какого черта?» — удивляется Linda Wasson.

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«Выпускники, привет. Поздравляю вас с достигнутым, но мне нужно посвятить эту церемонию себе. Может, ваш труд отметят на выпускном в университете», — осудил речь Смит Robert Kulbeth.

«Я за личный выбор каждого, но насколько эгоцентричным можно быть, чтобы держать людей в заложниках своим политическим выступлением на ИХ выпускном», — негодует PCC.

«Весь ее мир будет разрушен, а мечты потеряны!!! Серьезно? Значит, аборт — это решение, чтобы продолжить путь успешной женщины в случае нежелательных родов», — интересуется Cindy.

«Это лишь вопрос времени для американцев и республиканцев провести черту, чтобы каждый выбрал, где жить. Может, у нас даже будет 2 США: Восток и Запад. Тогда мы все сможем быть «свободными»», — предполагает DadBeastLarge.

«Мне очень повезло получить право сказать последнее слово на вручении аттестатов. Я смогла это сделать только благодаря моим родителям, которые были достаточно смелыми, чтобы подарить мне жизнь», — отмечает Rachael Larimore.

«В этой войне врагом для сторонников абортов является невинный, нерожденный, безголосый ребенок в утробе матери, у которого жестоко отнимают жизнь. Давайте никогда не путать то, что мы подразумеваем под правом на аборт — это право на уничтожение жизни невинного нерожденного ребенка», — пишет @Mzmimim.

ИА REGNUM напоминает, ранее подобный закон был принят в штате Огайо. В штате Миссисипи аборты запрещены после 15 недель. Закон принят на фоне развернувшейся в США горячей дискуссии в отношении абортов на самых поздних сроках беременности. Так, в штате Нью-Йорк был принят закон, позволяющий прервать беременность на любом сроке.