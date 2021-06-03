Рим, , 19:40 — REGNUM Правительство Италии в четверг, 3 июня, смягчило ограничение на количество гостей за одним столиком ресторана.

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В «белых зонах», то есть там, где число новых зараженных коронавирусом минимально, хозяева заведений смогут усаживать не по 4, а по 8 человек за одним столом — но только на открытых верандах.

Ранее представители отрасли жаловались, что данное ограничение мешает восстановлению нормального спроса, хотя является бессмысленным с санитарной точки зрения.

По данным на 3 июня, в Италии умерли 126 342 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 59 (днем ранее — на 62). Число подтвержденных носителей выросло на 1968 (днем ранее — на 2897). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 225 163 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 205 562 человека — на 4488 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 12 456 534 человека, что составляет 20,68% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.