Кальяри, Италия, , 19:36 — REGNUM Правительство Италии рассмотрит предложение властей регионов страны об организации «вакцинации на каникулах», заявил в четверг, 3 июня, комиссар по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло.

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Ранее губернаторы целого ряда регионов, желая привлечь к себе туристов из других частей Италии, пообещали, что те, кто уже сделал первую прививку от коронавируса по месту жительства, смогут получить вторую во время отпуска.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок получившим первую дозу AstraZeneca. Тем не менее, многие граждане отказывались от использования этой вакцины. Одновременно обсуждался вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 3 июня, в Италии умерли 126 342 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 59 (днем ранее — на 62). Число подтвержденных носителей выросло на 1968 (днем ранее — на 2897). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 225 163 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 205 562 человека — на 4488 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 12 456 534 человека, что составляет 20,68% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.