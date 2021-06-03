Сан-Матео, США, , 19:34 — REGNUM Симулятор гонок Gran Turismo 7 выйдет не только на консоли PlayStation 5, но и на PlayStation 4. Об этом 3 июня сообщает портал Video Games Chronicle со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания заявили, что Sony «изначально планировала» выпустить игру God of War: Ragnarok не только на PS5, но и на PS4. Они отметили, что аналогичное решение по Gran Turismo 7 компания приняла «совсем недавно».

Ранее глава PlayStationХерман Хюльст заявил, что продолжение God of War выйдет не только на PS5, но и на PS4. Стоит отметить, что в рекламном видео, вышедшем в декабре 2020 года, Sony позиционировала Gran Turismo 7 как «эксклюзив для PlayStation 5». Ожидается, что релиз игры состоится в 2021 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава PlayStation подтвердил, что новый God of War выйдет и на PS4