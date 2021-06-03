Москва, , 19:33 — REGNUM МВД, Минюст и Минтранс готовят инициативу, позволяющую законодательно закрепить штрафы за превышение средней скорости, установленное с помощью камер наблюдения, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники в одном из ведомств.

Отмечено, что речь идёт о штрафах за превышение средней скорости между несколькими камерами ГИБДД, законность которых оспаривается с 2013 года.

В 2019 году ЛДПР выдвигала законопроект о запрете практики таких наказаний, однако вопрос пока не решен.

Официальных подтверждений о подготовке новых инициатив в этом вопросе пока не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В России могут ввести новый штраф для автомобилистов