Копенгаген, , 19:50 — REGNUM Работ по прокладке в Дании газопровода Baltic Pipe пока не будет, сообщает 3 июня сайт оператора транспортной системы королевства Energinet.

Строительству Baltic Pipe препятствует Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов. Эта инстанция объявила, что отзывает разрешение, выданное на работы в рамках Baltic Pipe два года назад управлением по охране окружающей среды Дании.

Уточняется, что разрешение было отозвано судом 31 мая 2021 года в связи с недостаточной изученностью вопроса, касающегося влияния работ и самого газопровода на окружающую среду. Соответственно, два года проект реализовывался, причём этим летом планировалось начать прокладку участка Baltic Pipe по дну Балтийского моря.

Добавим, что по трубопроводу Baltic Pipe газ должен поступать с месторождения на норвежском шельфе в Северном море через Данию в Польшу по дну Балтийского моря. Газопровод должен был быть запущен уже в следующем году.

Проект активно поддерживается Варшавой в качестве замены «Северного потока — 2».