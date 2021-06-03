Киев, , 19:32 — REGNUM В Верховной раде Украины заявили о новом антирекорде — нелегальный рынок табака в стране в этом году вырос до 12,8%.

Об этом на брифинге 3 июня заявил представитель «Слуги народа», глава комитета Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Гетманцев, заявил, что это «абсолютный исторический антирекорд», и даже во времена Януковича доля нелегального табачного рынка была меньше 10%. Также он сказал, что потери госбюджета от неуплаченных налогов отрасли в 2021 г. оцениваются на уровне 11,8 млрд гривен.

«Шокирующие цифры», — отметил депутат.

Он заявил, что накануне заседания комитета его помощники легко обнаружили места продажи нелегальных сигарет в Киеве и пожаловался, что органы власти систематически игнорируют эти нарушения.