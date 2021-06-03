Нью-Йорк, США, , 19:23 — REGNUM Кевин Смит объяснил, чем его мультсериал «Властелины вселенной: Откровение» (Masters of the Universe: Revelation) будет отличаться от шоу-перезагрузки «Ши-Ра и непобедимые принцессы». Об этом 3 июня сообщил портал Comicbook.

Режиссёр дал понять, что создатели сериала хотят выпустить продукт, который пришёлся бы по душе фанатам. Смит пояснил, что из-за этого у команды проекта не было определённой творческой свободы, как у авторов «Ши-Ра и непобедимые принцессы», и они не могли «изобретать франшизу заново».

Напомним, премьера анимационного сериала «Властелины вселенной: Откровение» состоится на сайте потокового сервиса Netflix 23 июля 2021 года. В реализации проекта участвуют такие известные актёры, как Марк Хэмилл, Сара Мишель Геллар и Лина Хиди.

Сериал «Ши-Ра и непобедимые принцессы» продюсера Ноэль Стивенсон, вышел на Netflix в ноябре 2018 года. Он представляет собой перезагрузку анимационного шоу «Непобедимая принцесса Ши-Ра», которое канал USA Network показывал в 1985—1987 годах.

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