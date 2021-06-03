Минск, , 20:45 — REGNUM Белорусский певец Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) рассказал о своей жизни после приговора суда по делу о хранении наркотиков. Запись его интервью доступна на YouTube-канале «вДудь» с 3 июня.

В ролике Белорусских изложил свою версию событий, после которых он отправился на «домашнюю химию» (ограничение свободы). Артист также затронул тему отцовства, протестов в Белоруссии и конфликта с продюсерами лейбла, на который был подписан.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2021 года Тима Белорусских был приговорён к двум годам ограничения свободы. Причиной стало хранение двух видов наркотических веществ, найденных у него дома.

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