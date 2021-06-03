Москва, , 19:17 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за период с 24 по 31 мая выросла на шесть копеек и достигла 47,82 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дизельное топливо за этот период также подорожало на 11 копеек — до 49,71 рубля за литр.

По состоянию на 21 мая средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 45,12 рубля, марки Аи-95 — 48,75 рубля, марки Аи-98 — 55,44 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 37 региональных центрах. Наиболее значительно он подорожал в Южно-Сахалинске — на 1,9%, в Казани — на 1%. Снижение цен на 0,1% отмечено в Вологде, Владивостоке, Сыктывкаре, Кирове и Екатеринбурге.

В Москве бензин за неделю подорожал на 0,1%, в Санкт-Петербурге цены в среднем не изменились.