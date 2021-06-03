Киев, , 19:21 — REGNUM В ближайшее время Верховная рада Украины примет законопроект о списании долгов теплогенерирующих предприятий за газ перед «Нафтогазом Украины», заявил 3 июня президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что лично он поддерживает списание долгов перед «Нафтогазом». Он выразил уверенность, что фракция «Слуга народа» в парламенте поддержит законопроект. Также президент рассказал, что буквально накануне у него был серьёзный разговор с главой профильного энергетического комитета Рады по этому вопросу.

«Были некоторые процессы торможения этого законопроекта… по разным причинам… Я думаю, что в ближайшие дни мы увидим этот закон, который пройдёт комитет, и увидим голосование», — пообещал глава государства.

Вместе с тем, Зеленский не стал комментировать, компенсируют ли «Нафтогазу» такое списание долгов.

ИА REGNUM напоминает, что государственная служба статистики Украины сообщила, что задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец марта 2021 года составила 79,3 млрд грн. Вместе с тем, по данным «Нафтогаза», общий долг за газ всех производителей тепла в Украине на начало мая 2021 года достиг 55,5 млрд грн, более 10 млрд грн из них — штрафы и пени.