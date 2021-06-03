Москва, , 19:13 — REGNUM С юридической точки зрения отказаться от доллара в средствах ФНБ вполне реально, считает заместитель председателя коллегии адвокатов города Москва «Корчаго и партнёры» Тимур Баязитов. Об этом он сегодня, 3 июня, заявил ИА REGNUM, комментируя слова главы Минфина Антона Силуанова о решении полностью исключить доллар из структуры Фонда национального благосостояния.

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«Доллар будет заменён другими валютами, в том числе и рублём. Если говорить о влиянии такого решения на Россию, то негативных последствий не будет, так как отказ от доллара будет компенсирован переходом на другие валюты. Более того, в текущих геополитических условиях, это будет мерой, которая позволит минимизировать негативный эффект в случае, если США введут дополнительные санкции в отношении России», — пояснил эксперт.

Что касается компаний, то, по его мнению, юридически на бизнес это также не повлияет, так как средства инвестируют США, а не Россия.

«Соответственно, в целом, такое решение можно оценивать положительно», — добавил Баязитов.