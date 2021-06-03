3 июня 2021 | Время чтения 9 мин

Лакмусовая бумажка: ни слова об ООН за все интервью! Не только ни о какой ее руководящей роли, но вообще об организации. Как будто ее нет! Ну можно ли вести честный разговор о кризисе международной системы и путях выхода из нее и про ООН «забыть»? Оказывается, если нельзя, но очень «рекомендовали», то еще как можно! В этом интервью – весь Запад, вся его сущность и все его нутро.

Владимир Павленко, , 20:08 — REGNUM



Экс-премьер Италии Массимо Д’Алема WeEnterWinter

Экс-премьер Италии Массимо Д’Алема дал эксклюзивное и очень показательное интервью китайскому официальному агентству Синьхуа, высказав мнение по поводу происходящего в мире. Прежде чем очертить круг рассмотренных вопросов, пара слов об общем впечатлении.

В политических умах, судя по всему, царит явная то ли растерянность, то ли скрытность. Набор тем, не очень связанных между собой, все очень фрагментарно и, если угодно, банально. Нет даже попытки поискать новые решения, охватить в комплексе ситуацию, которая в ходе интервью распадается на фрагменты. Рассуждения в стиле не «как есть», а как было бы «должно быть», без связи с реальностью и объяснения причин того, почему этого «как должно» нет. Можно, конечно, очень далеко запрятать стратегическое видение, не выдавая ни его наличия, ни планов по реализации. Но очень похоже, что здесь другое: боязнь сказать что-либо конкретное и лишнее, ибо динамика изменений вокруг настолько высока, что как «оно повернется» уже завтра, никто себе не представляет. Да и выболтать лишнего не хочется. Даже экс-премьер далеко не последней из европейских стран, где по сути к тому же располагается фактическая штаб-квартира транснационального альянса в лице Совета по инклюзивному капитализму при Римском папе. Эдакой новой, «духовно-экономической» НАТО.

Д’Алему можно понять: говорит он, разумеется, далеко не все, что знает; но то, что знает, похоже, никак не облегчает жизни ни ему, ни самой Италии, ибо никакого влияния на события, которые ведут своими сценариями не особо афишируемые игроки, у Рима нет. Точнее, его много меньше, чем у карликового Ватикана. Именно поэтому в перечисляемый перечень «стоящих перед нами огромных задач» современности он уныло включает навязшие в зубах борьбу с социальным и экономическим неравенством и климатическими изменениями. «Проблемы, связанные с пандемией коронавируса, — как мантру повторяет Д’Алема, — требуют от основных глобальных игроков больших усилий для активизации сотрудничества и повышения качества диалога». Стилистика провинциального партийного секретаря времен глухого застоя!

Ну да, они (проблемы) требуют. Только, вместо честного сотрудничества, Запад, неотъемлемой частью которого является Италия, продолжает попытки перевалить ответственность с больной головы на здоровую. Вспоминается знаменитый соотечественник экс-премьера Никколо Макиавелли: «Если государь провозглашает добродетели и следует им — его не поймет знать. Если даже не провозглашает — не поймут простые подданные». И таким образом — к выводу о происхождении двойных стандартов: провозглашать добродетели нужно, чтобы был доволен народ, но следовать им — ни в коем случае, ибо это не в интересах знати. Разве не актуально?

Врач в конце рабочей смены в госпитале для больных COVID-19. Италия (сс) Alberto Giuliani

И потом, если сотрудничество, то зачем американцы распространяют, британцы у них подхватывают, а следом за ними и Запад в целом — очередную порцию клеветы про «уханьский вирус»? Кто-то там заболел еще в декабре, до официального начала эпидемии? Допустим. Какие основания выводить из этого не просто лабораторное, а именно китайское происхождение болезни? К чему вдруг такой информационный выпад? Разве что потребовалось скрыть собственное «рыло в пуху»? Ведь как быть с американской статистикой? По официальным данным, «нулевой» коронавирусный больной в США проявился в марте 2020 года. Но еще за месяц до этого, когда, заметим, даже Италия, пострадавшая в Европе первой, и близко не была охвачена болезнью, официальная американская статистика приводила интересные цифры даже не заболевших, а умерших, якобы от «сезонного гриппа». Отмечены два вброса информации: в начале февраля погибших в США было 10 тыс. (!), а к концу это количество возросло до 14 тыс. (!). Это правда «сезонный грипп»? Одно из двух: или в Америке вообще отсутствует массовая медицина (если это грипп), или коронавирус свирепствовал уже тогда, задолго до его разгула в Ухане. Только информацию об этом засекретили. Уже тогда озирались по сторонам, кого бы обвинить, чтобы самим выгородиться и избежать «ненужных» вопросов? Почему бы экс-премьеру союзной Штатам страны не порассуждать на эту тему, не задаться вопросами об источнике попадания инфекции на Апеннины, не поставить под сомнение штампы американской пропаганды? И в конце концов, если уж о диалоге по этому кругу вопросов: диалог-то где? Запад его разве с кем-нибудь ведет? Или собирается вести? Запад если что и ведет, то сугубо информационную войну: клевещет и обвиняет всех вокруг, хотя всем давно уже понятно, что справился он с этой экстремальной ситуацией не только не лучше, но хуже всех хорошо или относительно развитых незападных стран. Не считая, конечно, отдаленные субъекты «третьего мира».

Вернемся теперь к вышеназванной теме социально-экономического неравенства и климатических изменений. Чья это повестка, которую Д’Алема ставит во главу угла? Это повестка все того же папского «инклюзивного Совета»: «Пандемия и проблемы, которые появятся после нее…, требуют тесного международного сотрудничества и, я даже сказал бы, качественного скачка в международном сотрудничестве». Воистину язык дан политику, чтобы скрывать свои мысли! Чем больше в них патетики — тем меньше конкретики. А слабо г-ну бывшему главе правительства хотя бы в общих параметрах очертить круг проблем, что появятся после пандемии? Ведь отметим: в его логике они с пандемией не уйдут, а наоборот, появятся. По крайней мере, странно. То есть пандемия закончится, и мы начнем вспоминать ее с тоской? Какими могут быть эти проблемы? На что Д’Алема намекает? Война? Голод? Новая пандемия, «круче» этой? Об этом ведь «говорящие головы» пророчествуют уже не первый месяц, постепенно повышая планку угрозы — от «безответственных» экспертов, которые ее предрекают, до вполне себе официальных лиц?

Вывешенный из окна флаг Италии с надписью «Andrà tutto bene» (Все будет хорошо) (сс) Pietro Luca Cassarinp

И, конечно же, настоящее топ-событие для итальянского экс-премьера — возврат США при Джо Байдене в Парижское соглашение, из которого страну вывел Дональд Трамп. За что такая высокая оценка? Потому что США для Италии — «патрон»? А ведь прошел климатический саммит, на котором, например, только российский президент Владимир Путин обозначил сразу три важнейших проблемы, связанных с климатом, решение которых упирается в тупик западного конъюнктурного упрямства. Во-первых, выбросы сами по себе ни о чем не говорят: важен баланс между ними и поглощением. Во-вторых, проблема переработки метана, решение которой устраняет спекулятивный рынок торговли квотами на выбросы. И в-третьих, что перспектива возобновляемой, экологически чистой энергетики — во внедрении АЭС, от которых в Европе, напротив, открещиваются, заменяя ветряками. Здесь бы и услышать компетентное мнение умудренного опытом государственного мужа. Но — не дождетесь, иначе куда же девать европейский экопром с миллиардными оборотами, продукцию которого некому будет впаривать? Да и без продажи квот как быть? Реально сократить выбросы на одну условную тонну стоит 100 долларов, а купить ее на рынке за «зеленые фантики» себе в зачет у развивающихся стран — 1 доллар. Есть разница?

«Между Западом и Востоком существуют различия с точки зрения политических моделей и социальных систем», — признается Д’Алема, выражая обеспокоенность состоянием диалога между ними. И призывает стороны «приложить самые большие усилия», чтобы «восстановить условия для мирного сосуществования между различными системами, чтобы наиболее эффективно решать общие проблемы». Ой ли? Ведь главное «различие», если не сказать пропасть, между Западом и тем же Китаем — что в США и Европе, включая Италию, эти модели и системы существуют в интересах олигархических банков и корпораций. Поднебесная же во главу угла в условиях социализма ставит полноценное социальное развитие людей, а не владельцев прибыли. И потом. СССР, помнится — Д’Алеме ли не знать, — уже как-то «восстанавливал доверие». Тоже для «совместного решения» проблем. Да еще и в рамках Римского (!) клуба. Проблемы не только остались, но и усугубились, а вот Советского Союза не стало. Понятно, что теперь Россию хотят добить, а подкапываются «общей проблематикой» уже под Китай, надеясь запустить Пекин по той же самой исторической траектории, что и Москву. Но это, кстати, чисто американский подход применять то, что уже раз сработало до тех пор, пока работать не перестанет, не изобретая ничего нового. Д’Алема пляшет под вашингтонскую дудку? Ему это напрямую ретранслируют? Или опять через Ватикан?

Массимо д’Алема European University Institute

«Я надеюсь, что этот подход (как диалог по климату — В.П.) может быть распространен на другие области, такие как предотвращение и урегулирование конфликтов, преодоление напряженности в торговле и стимулирование экономического восстановления», — живописует экс-премьер, просто-таки не стесняясь и не морщась. Но «предотвращение и урегулирование конфликтов» — это кодовое словосочетание «миростроительства», сначала поджигающего внутренние конфликты, а потом его интернационализирующего, чтобы легализовать внешнее вмешательство. Не особо активная в этом плане Италия сама никуда не лезет. Тогда для кого она опять таскает каштаны из огня? А «восстановление» экономики — оно разве никак не связано с режимом санкций или торговых ограничений, с легкой руки Вашингтона «процветающих» в российско-американских и китайско-американских отношениях? Так почему бы бывшему премьеру не вспомнить о нормах ВТО, попираемых одной конкретной стороной? Да не призвать эту сторону вести себя прилично, не занимаясь наперсточным поиском односторонних преимуществ?

Лакмусовая бумажка: ни слова об ООН за всё интервью! Не только ни о какой ее руководящей роли, но вообще об организации. Как будто ее нет! Ну можно ли вести честный разговор о кризисе международной системы и путях выхода из нее и про ООН «забыть»? Оказывается, если нельзя, но очень «рекомендовали», то еще как можно!

Заседание Генассамблеи ООН (с) UN Photo. Loey Felipe

В этом разговоре — весь Запад, вся его сущность и все его нутро. Размазать мыслью по древу любую, самую животрепещущую тему и, выхолостив из нее живое содержание, пережевывать общими, казенными словами-штампами, убаюкивая собеседника и при этом держа «фигу в кармане». Потому-то это интервью так и зацепило, что оно — калька со всего нынешнего международно-политического процесса. Что приходит на память? Правильно: памятная здравица Невила Чемберлена на лондонском аэродроме после Мюнхенского сговора: «Я привез вам мир». Д’Алема — далеко не худший из западных политиков, а Италия — далеко не самая проблемная для отношений с Западом страна. И тем не менее. Вывод очень прост, хотя и радикален. Ничего в переговорном процессе от Запада Восток не добьется; там, похоже, уже приняты определенные решения, и задача состоит в том, чтобы их не прочитали и, желательно, не просчитали раньше времени. Готовиться нам следует к худшему.