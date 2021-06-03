Киев, , 19:14 — REGNUM Польша может стать новой площадкой для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе в рамках Трёхсторонней контактной группы (ТКГ). Об этом заявил посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий в интервью изданию «Главком».

"Если будет желание провести переговоры в Варшаве или Кракове, мы логистически будем готовы, у нас много хороших мест для переговоров», — сказал он.

Дипломат отметил, что не все участники переговоров в Минске смогут попасть в Польшу из-за санкций, однако данная проблема может быть решена дипломатическими методами.

«Были случаи, когда Запад и Россия договаривались о возможности разовой отмены визовых санкций», — добавил Цихоцкий.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук предложил перенести переговоры из Минска в Швейцарию или Финляндию.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бартош Цихоцкий также заявил, что Польша может помочь Украине обрести газовую независимость» от России.

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