Нижний Новгород, , 19:04 — REGNUM За четыре месяца 2021 года в Нижегородской области зарегистрировано 115 тысяч случаев мошенничества, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом стало известно в ходе заседания тематического круглого стола, пишут региональные СМИ.

По словам проректора Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Ольги Сиземовой, каждое пятое преступление в регионе совершают мошенники.

В свою очередь начальник уголовного розыска главного управления МВД по Нижегородской области Дмитрий Мирясов отметил, что увеличение числа случаев мошенничества связано с ростом использования гражданами IT-технологий и низким уровнем раскрываемости таких преступлений.

«Противодействие мошенникам стало одним из основных направлений деятельности органов внутренних дел», — подчеркнул представитель правоохранительного ведомства.

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