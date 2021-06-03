Москва, , 20:44 — REGNUM Модель Анастасия Решетова, бывшая девушка рэпера Тимати, выпустила клип на песню «Без него». Ролик доступен с 3 июня на её YouTube-канале.

В клипе Решетовой показана реклама брендов водки и средств женской гигиены. Пользователей возмутило наличие рекламных интеграций в видео.

«Это не музыкальный душевный клип, а реклама тампонов и водки», — прокомментировала Dina U.

«У вас это семейное водяру рекламировать?» — уточняет Artem Trykolych.

«Столько продвижений клипа в инсте, чтобы получить рекламу тампонов и водки. Разочарование», — поделилась своими ощущениями Анастасия Михайлова.

«Зачем всё портить такой рекламой?» — спрашивает Di Nikova.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тимати выпустил клип на песню «Падаем вместе». Зрители ролика раскритиковали рэпера за показ рекламы водки.

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