Киев, 3 июня 2021, 19:06 — REGNUM На Украине в ходе аукциона продали Львовскую исправительную колонию №48. Об этом написал 3 июня министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, нашлось восемь желающих приобрести имущество колонии. В ходе торгов цена объекта выросла со 132,6 млн до 377,5 млн гривен, или примерно с $4,8 млн до $13,8 млн.
Малюська отметил, что 30% вырученных средств будут направлены в государственный бюджет, а 70% — на восстановление действующих тюрем.
Напомним, предыдущий аукцион по продаже недействующей украинской тюрьмы завершился провалом — не нашлось желающих покупать лот.
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