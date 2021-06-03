Киев, , 19:06 — REGNUM На Украине в ходе аукциона продали Львовскую исправительную колонию №48. Об этом написал 3 июня министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, нашлось восемь желающих приобрести имущество колонии. В ходе торгов цена объекта выросла со 132,6 млн до 377,5 млн гривен, или примерно с $4,8 млн до $13,8 млн.

Малюська отметил, что 30% вырученных средств будут направлены в государственный бюджет, а 70% — на восстановление действующих тюрем.

«Вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не является позором для государства», — подытожил он.

Напомним, предыдущий аукцион по продаже недействующей украинской тюрьмы завершился провалом — не нашлось желающих покупать лот.

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