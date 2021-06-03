Москва, , 19:17 — REGNUM Заявление заместителя председателя комитета по международным делам сейма Аркадиуша Мулярчика о том, что нужно реагировать, вооружаться и наращивать возможности армии, потому что граждане России понимают только такой язык, вызвало возмущение среди пользователей интернета. Граждане оставили соответствующие комментарии 3 июня в социальной сети «ВКонтакте».

"Польша, как на панели. Лежит под всеми. Сначала СЭВ, сейчас ЕС. Кто следующий?» — задаётся вопросом Кирилл М.

Многие пользователи пришли к выводу, что польские власти, по сути, толкают собственный народ на войну с Россией, хотя самой Польше в этом противостоянии банально не выстоять.

«Польша — это территория, на которой русские и немцы привыкли начинать войны между собой. Просто Польшу меньше всего жалко, вот и всё. Народу этой страны стоило бы задуматься, в какой кровавый круговорот их заталкивает правительство», — указал Марат Т.

Некоторые комментаторы уверены, что из-за своей безнаказанности и слабой внешней политики России польское правительство потеряло чувство страха перед угрозой начала реальной крупномасштабной войны с перспективой миллионных жертв.

«Совсем сдурели? Пускай с кем-нибудь другим разговаривают так. Совсем нас бояться перестали и не уважают, уроды», — пишет Алла К.

Часть людей убеждена, что Польша не имеет в собственном распоряжении достаточного количества вооружения, чтобы столкнуться в войне с Россией. Тем не менее люди считают, что на помощь Варшаве обязательно придут партнёры из-за океана.

«А что, у Польши появилась настоящая армия? А, нет, это другое. Это подтявкивание из подворотни в надежде, что те, кто за спиной, прикроют, если начнётся реальный мордобой», — считает Юрий П.

Ряд пользователей отметили, что российское правительство и само не против вести разговор с Западом с позиции силы, но связывают они это с тем, что государству надо отвлечь население от насущных проблем.

«Так Россия сама сказала, что по зубам всем давать будет. Короче, гонка вооружений опять. А наша власть кричала, что это в совке неправильная политика была. До сих пор наша власть нас кормит танками. С криками про войну, что угодно можно делать, как угодно повышать цены и отбирать права», — написал Виктор Т.

Нашлись и те, кто не воспринял всерьёз слова со стороны Польши. Эти граждане уверены, что это глупость, за которой не последует реальных действий.

«Ну, сказали и сказали. В мире под две сотни государств, правительства которых ежедневно какую-нибудь глупость несут», — поделился своим мнением Сергей Ш.

Напомним, 3 июня заместитель председателя комитета по международным делам сейма Аркадиуш Мулярчик заявил изданию Interia, что нужно реагировать, вооружаться и наращивать возможности армии, потому что граждане России понимают только такой язык.