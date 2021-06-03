Саранск, , 18:57 — REGNUM Программа, предусматривающая бесплатную газификацию домов, расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов, продлится до 2023 года. В Мордовии под программу так называемой догазификации подпадают более 2,8 тыс. домовладений в 376 населенных пунктах.

Пресс-служба правительства Мордовии

Вопросы социальной газификации обсуждались в ходе встречи врио главы Мордовии Артема Здунова и зампреда правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова.

Стороны обсудили проблему субсидирования и дотаций на приобретение и монтаж основного газового оборудования, а также необходимость внедрения различных мер социальной поддержки населения.

«Для нас важно: как можно оперативнее реализовать поручение президента, чтобы жители населенных пунктов Мордовии получили газ максимально быстро, все возможности для этого есть», — подчеркнул Здунов.

Также на встрече обсуждались предложения более эффективно использовать промышленный потенциал региона и увеличить объём закупок ПАО «Газпром» продукции предприятий республики, актуализировав дорожную карту по взаимодействию с регионом. В настоящее время объем продукции, поставляемой предприятиями Мордовии для нужд «Газпрома», оценивается в сумму порядка 100 млн рублей.