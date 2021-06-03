Аккра, , 18:54 — REGNUM Тела девяти шахтёров извлечены из обрушившейся на севере Ганы в Верхней Восточной области золотодобывающей шахты, сообщает 3 июня газета Citi Newsroom.

Авария на шахте произошла 31 мая после сильного ливня. После этого началась спасательная операция

«Спасательная операция была начата два дня назад, в среду были извлечены тела девяти шахтеров, оказавшихся в ловушке после проливных дождей. После извлечения тел полиция сможет официально подтвердить их гибель», — цитирует издание представителя местной полиции.

Спасательная операция в аварийной шахте продолжается.

Общее число пропавших без вести горняков не оглашается.

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