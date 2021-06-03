3 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 19:10 — REGNUM Поступок мужчины в Биробиджане, который 15 раз выстрелил в домашнюю собаку вызвал шквал возмущений в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 3 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Памятник преданной собаке. Челябинск Ирина Юрина © ИА REGNUM

"Хряку этому надо за каждый выстрел по году дать!» — считает Геннадий Б.

Многие пользователи оказались шокированы данной новостью. Люди считают, что стрелок должен понести самоё жёсткое наказание, потому что его поступок похож на проявление садизма.

«Тварь! Других слов нет. В беззащитного стрелял! В того, кто ему доверял и зла не желал», — пишет Мария Л.

Некоторые комментаторы не понимают, как можно так жестоко относиться к беззащитной собаке. Люди уверены, что с головой у данного гражданина далеко не всё в порядке и его нужно оградить от общества.

«Божечки! Пёс бедный на цепи, не убежать, не спрятаться. Какой же сволочью надо быть, чтобы убивать беззащитное животное и смотреть одновременно ему в глаза?» — задаётся вопросом Анна О.

Часть людей пришла к выводу, что в обществе назрели очень большие проблемы и подобное отношение к животным говорит о крайней степени социальной болезни, поразившей людей.

Собака Дарья Драй © ИА REGNUM

«До чего люди опустились? Донельзя! Если собака не нужна тебе, так вызови специальную службу или к участковому обратись. Но нет! Сразу надо калечить и убивать. Человечество не деградирует, оно давно деградировало», — поделился своим мнением Марат В.

Ряд пользователей считают, что местные власти отнесутся к произошедшему спустя рукава, и люди желают устроить самосуд над стрелком. Граждане указали, не у всех ещё чиновников выработалось желание защищать права животных.

«Кто-нибудь знает контакты этого ублюдка? Хочется с ним самолично разобраться. Там, видимо, местная администрация вообще никак не борется с насилием над животными и собаками бродячими. Пока такая жесть не произойдёт, никто не будет работать», — отметила Настя Н.

Отдельные комментаторы указали, что в российском законодательстве есть рычаги давления на подобных живодёров и он должен понести наказание согласно тяжести содеянного, которое установит суд Российской Федерации.

Собака Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Ст. 245 УК РФ — жестокое обращение с животными. Нормальный человек в здравом уме не станет делать такое. Сегодня он в собаку, а завтра в человека выстрелит. Он просто неадекватный, и место его в психушке!» — пишет Виктор У.

Напомним, 3 июня старший помощник прокурора Еврейской автономной области Жанна Крепкогорская сообщила РИА Новости, что житель Биробиджана 15 раз выстрелил в домашнюю собаку, сидевшую на цепи. Пёс остался жив и находится в ветеринарной клинике, а на стрелка заведено уголовное дело.