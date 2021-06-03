Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Разработчики массовой многопользовательской ролевой игры (MMORPG) Crowfall назвали дату релиза. Об этом 3 июня сообщает портал Eurogamer.

Полноценный запуск серверов состоится 6 июля 2021 года. Сейчас желающие могут присоединиться к бета-тестированию, зарегистрировавшись на сайте проекта.

Crowfall — это фэнтезийная MMORPG с элементами шутера (упор сделан на применении огнестрельного оружия) и стратегии в реальном времени, в которой геймеры в основном сражаются друг с другом, а не с мобами (игровыми существами). Первоначальные средства на её разработку компания ArtCraft собрала в 2015 году на краудфандинговой платформе Kickstarter.

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