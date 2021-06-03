Киев, , 18:54 — REGNUM Внесенный в Раду законопроект Зеленского об олигархах направлен исключительно против бывшего президента Украины Петра Порошенко, а настоящих олигархов он «никак не ограничивает», говорится в комментарии партии «Европейская солидарность», обнародованном 3 июня.

Партия отмечает, что законопроект имеет целью захват власти путем присвоения Зеленскому «неконституционных диктаторских полномочий» и «вызывает абсолютно тождественные аналогии с современной Россией и Беларусью».

Партия «ЕС» признаёт, что до начала политической деятельности Порошенко «достиг определенных вершин в бизнесе», но подчеркивает, что ни один из его активов не был получен путем приватизации, а компании, созданные экс-президентом, никогда не имели и не имеют монопольного статуса на одном из рынков.

«Очевидно, с точки зрения Зеленского олигархами являются те, кто не нравится ему лично — и, безусловно, Порошенко в этом списке находится на первой позиции. Зеленский пытается любым способом избавиться от Порошенко», — говорится в заявлении.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне президент Зеленский подал в Верховную раду свой законопроект о «предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни». Во фракции «Голос» уже заявили, что в законопроекте слишком размыты критерии по определению «олигарха», поэтому документ является «пшиком».