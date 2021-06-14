Москва, 14 июня, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Давида Мисаковича Языджана (1915−1988) призвали в 1937 году. В качестве механика-водителя танка Т-38 он сражался на фронте Советско-финской войны.

Давид Мисакович Языджан

Вторично был мобилизован в июле 1941 года. В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов. Воевал на танках Т-70, Т-34. Принял участие в Курской битве и Белорусской наступательной операции («Багратион»). Был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды.

К весне 1945 года в звании младшего лейтенанта командовал танком-тральщиком на базе Т-34 92-го инженерно-танкового полка в 5-й ударной армии.

Впрочем, ему приходилось не только уничтожать мины или делать проходы в обороне врага, но и сражаться как обычный танкист. Так, 7 марта при взятии Кюстрина (ныне Костшин-над-Одрон в Польше), согласно представлению к званию Героя Советского Союза, Языджан помимо подрыва 10 мин, разрушения надолбов и баррикад также уничтожил 2 зенитных пушки, пулемет с расчетом и более 20 вражеских солдат и офицеров.

В ходе боя его танк вырвался далеко вперед. Огнем немцев трал получил повреждения, а сама машина была обездвижена. Несмотря на ранение, Давид Мисакович, пока позволяла возможность, вел стрельбу из пулемета, а затем вывел экипаж к своим позициям.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года младшему лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 7677).

В 1946 году в звании лейтенанта Языджан вышел в запас. Жил в Сочи, где работал инкассатором.