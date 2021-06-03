Киев, , 18:55 — REGNUM Украинские пограничники не пустили в страну российского политтехнолога Игоря Шувалова. Об этом сообщила 3 июня пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Мужчина прилетел на Украину из Дубая. В ходе паспортного контроля выяснилось, что в отношении него действует запрет на въезд. Гражданин России был отправлен с Украины в Дубай обратным рейсом.

Напомним, ранее Шувалов сотрудничал с украинским телеканалом «Интер», но в 2017 году его выдворили с Украины, запретив въезд на пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Украины предложили ввести санкции в отношении 11 российских актёров, которые «демонстративно и умышленно» проигнорировали украинские «правила» въезда в Крым.

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