Москва, , 18:49 — REGNUM Россия в случае глобальной инфляции только выиграет за счет роста цен на сырье и улучшения сальдо счета текущих операций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Рост мировых цен на сырье и продовольствие может привести к восстановлению курса рубля, росту уровня благосостояния. Однако риском этом ситуации является рост расходов на продукты питания, который ввергнет новые миллионы людей в бедность. Иными словами, богатые станут еще богаче, бедные станут еще беднее.

«Чтобы страна не зависела от колебаний цен на что-либо, нужно ставить своей целью экономический рост, а не поддержание стабильности. Болезни роста опасны, но их вред гораздо менее заметен, чем от болезней застоя. Экономический рост — это лучшее средство для борьбы с бедностью, и китайский пример наиболее показателен. Китай — это не самое социальное государство в мире, набор социальных обязательств Поднебесной перед своими гражданами ниже, чем в России, но политика, направленная на рост экономики, развитие экспорта, привлечение инвестиций, прием технологий и создание собственных технологий дала отдачу в виде снижения бедности и роста экономики в том числе за счет внутреннего рынка», — сказал Манкевич.

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