Набережные Челны, Татария, , 18:44 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Татарию в сопровождении главы республики Рустама Минниханова посетил производственные предприятия ПАО «КамАЗ». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Он осмотрел завод двигателей, мощности которого позволяют производить 60 тыс. двигателей V8 и 12 тыс. двигателей Р6 в год. Глава правительства собственноручно поучаствовал в сборке одного из агрегатов.

Особым образом Мишустин отметил экологичность предприятия.

«Уровень «зеленой экономики», которую вы демонстрируете, позволяет через 50 метров строить дома. Здесь очень выдержаны все необходимые нормативы. Здорово, что это всё соответствующим образом сертифицировано», — подчеркнул премьер и назвал КамАЗ «мощным мировым гигантом и флагманом отечественного грузового автомобильного транспорта».

Также Мишустин осмотрел новую модель инновационного пассажирского электротранспорта — сочленённый низкопольный электробус особо большого класса. Серийное производство таких электробусов намечено на 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании с руководством предприятия Мишустин говорил, что КамАЗ необходимо поддержать доступными кредитными ресурсами. Он добавил, что около 4 млрд рублей было выделено через «Ростех». Это очень важно для компании, поскольку большое количество зарубежных партнёров собирается приобретать соответствующую новую технику