Санкт-Петербург, , 18:58 — REGNUM До 12 лет следует снизить минимальный возраст участников биржевых сделок, заявил 3 июня первый зампред Банка России Сергей Швецов на Петербургском международном экономическом форуме, сообщают «Известия».

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Отмечая, что «мир становится быстрее» и что подростки зачастую хорошо ориентируются в цифровом пространстве, Швецов прогнозирует снижение возраста для инвестирования.

Швецов «В школе к 12 годам люди знают математику уже достаточно неплохо. Дети к 12 годам имеют достаточные знания по математике, чтобы пробовать элементарные финансовые инструменты».

Он пояснил, что участие в торгах может стать полезной практикой инвестирования. Окончательного согласия по этой теме пока нет, к тому же семья подростка должна решать, какие ограничения устанавливать.

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