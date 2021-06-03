Санкт-Петербург, 3 июня 2021, 18:58 — REGNUM До 12 лет следует снизить минимальный возраст участников биржевых сделок, заявил 3 июня первый зампред Банка России Сергей Швецов на Петербургском международном экономическом форуме, сообщают «Известия».
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Отмечая, что «мир становится быстрее» и что подростки зачастую хорошо ориентируются в цифровом пространстве, Швецов прогнозирует снижение возраста для инвестирования.
Он пояснил, что участие в торгах может стать полезной практикой инвестирования. Окончательного согласия по этой теме пока нет, к тому же семья подростка должна решать, какие ограничения устанавливать.
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