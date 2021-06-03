Москва, , 18:50 — REGNUM Глобальная инфляционная волна — это не то, что обязательно ждет мир в ближайшем будущем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Комментируя заявление первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова на Петербургском международном экономическом форуме о том, что мировая экономика столкнулась с «драматическими» структурными изменениями, собеседник ИА REGNUM напомнил о правиле, согласно которому то, о чем все говорят, в экономической реальности не случается, В данном случае также есть ряд предпосылок для того, чтобы прогноз о глобальном ускорении инфляции оказался неверным.

«Китай начал войну со «спекуляциями и накопительством», которая направлена против роста цен на металлы, что уже привело к коррекции на рынке стали, железной руды и алюминия. Китай здесь выступает как крупнейший рынок сбыта, который может навязывать свои правила игры и свои требования. Мы знаем, что есть примеры картельных сговоров производителей, например, нефти, для контроля цен. Китай же может влиять на закупку с помощью альянсов с другими покупателями. Недавно, например, в Индии на месяц отказались от закупок алмазного сырья, чтобы снизить цены на него. Дальше уровень самоорганизации может расти», — сказал Манкевич.

Второй аргумент в пользу замедления инфляции состоит в том, что в 2021—2022 годах рост мировой экономики может превысить ожидания, что снизит эффект от необеспеченной эмиссии.

«По сути, рост ВВП в мире подтянется за ростом денежной массы. Такой сценарий не стоит исключать, тем более что Китай уже начал откачку избыточной ликвидности, а рост китайской экономики ожидается на уровне 8% и выше в этом году. Россия, Бразилия, Турция также уже повысили ставку. Вероятно, ФРС США также будет откачивать избыточную ликвидность, что также снизит риски глобальной инфляции», — спрогнозировал глава РАСПП.