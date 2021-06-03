Лондон, , 18:37 — REGNUM 3 июня лондонский «Арсенал» объявил об уходе четырех игроков основного состава. Клуб покинули вратарь Мэтью Райан (вернулся из аренды в «Брайтон»), полузащитники Мартин Эдегор и Дани Себальос (оба вернулись из аренды в мадридский «Реал») и защитник Давид Луис, контракт которого с «канонирами» истекает 31 июня 2021 года.

В прошедшем сезоне Дани Себальос принял участие в 25-ти матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился тремя результативными передачами. Мартин Эдегор, сыграв за «Арсенал» в 20-ти матчах во всех тунирах, набрал 2+2 очка по системе гол+пас.

Ранее сообщалось, что руководству «Арсенала» не удалось договориться с мадридским «Реалом» по поводу продления аренды норвежского полузащитника еще на один сезон. Контракт Эдегора со «сливочными» рассчитан до конца сезона 2022/23.