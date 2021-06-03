Москва, , 18:36 — REGNUM Иван Кириенко. От чести и славы к подлости и позору февраля 1917 г. М.: Вече, 2020

Размышляя над повестью Антона Павловича Чехова «Дуэль», Томас Манн охарактеризовал ее главного героя Ивана Андреевича Лаевского, как «плохого хорошего человека».

Когда читаешь воспоминания генерал-майора Ивана Касьяновича (Кассиановича) Кириенко (1880−1971) на ум приходит именно эта сентенция знаменитого немецкого писателя.

Кириенко достойно сражался в Первую Мировую войну. Прошел путь от штабс-капитана до полковника. Был неоднократно награжден за личную храбрость (ордена Святого Георгия, Святого Владимира и Святой Анны 4-й степени, Георгиевское оружие). Приход к власти большевиков застал его в Киеве во главе 1-го запасного Георгиевского полка. С группой его солдат и офицеров он отправился в Новочеркасск, где вместе с другими добровольцами защищал Дон от красных. Полковник принял участие в 1-м Кубанском (Ледяном) походе, правда, в составе резерва армии. В дальнейшем Кириенко занимал различные административные должности, например, с лета 1919 — коменданта 1-го армейского корпуса знаменитого генерала Александра Кутепова. Весной следующего года был произведен Врангелем в генерал-майоры.

После эвакуации Кириенко жил сначала в Греции, а в 1923 г. перебрался в Югославию, где в годы Второй Мировой войны служил в коллаборационистском Русском корпусе, сначала на боевых, а затем интендантских должностях.

Активно участвовал в общественной жизни Русского зарубежья: состоял членом Корпуса императорской армии и флота (генерал был монархистом-легитимистом), а также являлся организатором Союза георгиевских кавалеров и участников 1-го Кубанского похода. Умер в Бельгии.

Что не так в мемуарах Кириенко? Они затрагивают очень важную тему лояльности элит императору, как до, так и во время революции (отсюда и название книги). Также воспоминания дают много интересных деталей, например, о первых боях с красными на Дону. Но одновременно генерал-майор стремился приписать себе… авторство организации Белой армии и одновременно обвинял ее истинных основателей в разнообразных прегрешениях, начиная от нежелания спасти последнего Государя и его семью (генерал Алексеев) и кончая личной трусостью (генерал Деникин). В качестве аргумента своего «первородства» Иван Касьянович выдвигал следующее утверждение: он прибыл со своим отрядом еще 6 ноября 1917 года, став первой реальной силой белых в Новочеркасске.

Вот только в своем изложении событий мемуарист забывал, что за месяц до указанной даты 7 октября Алексеевым уже была создана организация, призванная стать кадрами будущей армии. Части ее также отправлялись на Дон. Многие из них действительно оказались в Новочеркасске позже отряда Кириенко. Но это не значит, что их не существовало на момент прибытия последнего, как это подчеркивал генерал.

Что же касается трусости Деникина, то и это заявление, похоже, было придумано Иваном Касьяновичем задним числом. Ранее уже приводились факты, свидетельствующие об их вполне уважительных и доверительных отношениях в эмиграции (см. А. Деникин. «На страже русской государственности». М., 2014).

И подобных, мягко говоря, ошибок в мемуарах Кириенко достаточно много. Последнее даже заставило чинов корниловского полка издать отдельную полемическую брошюру против генеральских воспоминаний, которая также приводится в настоящей книге. Отдельно отметим, что форма спора между ними явно свидетельствует о нездоровой политике памяти и вообще атмосфере в среде военного зарубежья.

Такой вот получился противоречивый персонаж. Личной храбрости и умения хорошо воевать у него было достаточно, а элементарная порядочность напротив, похоже, просто отсутствовала. Действительно, «плохой хороший человек» или, с учетом его службы у гитлеровцев, все-таки просто «плохой»?