Подгорица, , 18:35 — REGNUM По состоянию на 2 июня в Черногории использовали 229 803 дозы вакцины против коронавируса, об этом сообщается на сайте covidodgovor.me.Первую дозу вакцины от коронавируса получили 136 588 граждан или 22 процента, а вторую — 93 215 человек или 15 процентов от общей численности населения.

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Первой дозой вакцинировано 29,9 процента взрослого населения, а 20,4 процента — ревакцинированы. Массовая вакцинация против коронавируса в Черногории началась 4 мая 2021 года.