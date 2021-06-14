Москва, 14 июня, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Александр Васильевич Рябцов (1917−1942) воевал еще в Советско-финскую войну.

Александр Васильевич Рябцов

На фронте Великой Отечественной сражался в звании лейтенанта, заместителем командира разведывательной роты 55-й механизированной бригады 6-го механизированного корпуса во 2-й гвардейской армии с 26 декабря 1942 года. 27 декабря стал последним днем его жизни…

26 декабря Рябцов во главе разведгруппы принял бой с превосходящими силами противника у хутора Самохин Котельниковского района Сталинградской (ныне Волгоградской) области. Разведчики освободили его, взяв в плен около 50 солдат и офицеров, а также уничтожив 5 артиллерийских орудий и 6 пулеметов. В тот же день в районе хутора Дарганов красноармейцы провели разведку вражеской огневой системы. В ходе боя они убили 10 и взяли в плен еще 28 неприятельских солдат и офицеров.

27 декабря 1942 года у хутора Поперечный дозор под командованием Рябцова вновь вступил в схватку с превосходящими силами врага. Александр Васильевич лично уничтожил 25 и взял в плен 5 солдат и офицеров, но и сам погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года лейтенант Александр Васильевич Рябцов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.