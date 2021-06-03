Подгорица, , 18:33 — REGNUM Паромная линия из итальянского Бари в черногорский Бар возобновила работу со 2 июня. Судно «Дубровник» хорватского оператора Jadrolinija вышел из Бари в Бар.

В свой первый рейс в этом году паром перевез 42 пассажира, девять грузовиков, 15 автомобилей и несколько лодок и мотоциклов.

Каким будет движение пассажиров и транспортных средств в этом сезоне, пока неясно, но Барское пароходство ожидает гораздо большей загруженности, чем в прошлом году, сказала Radio Bar Санья Томашевич, директор сектора пассажирских и грузовых перевозок.

Теплоход «Дубровник» будет курсировать на линии Бар-Бари один раз в неделю — по средам из Бара в 21:00, по вторникам из Бари также в 21:00.