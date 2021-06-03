Москва, , 18:34 — REGNUM Российской власти следует задуматься о диверсификации валютных резервов страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о планах отказаться от доллара в качестве одной из резервных валют для Фонда национального благосостояния (ФНБ)

Идеальным примером для диверсификации, по мнению собеседника ИА REGNUM, выступает гонконгский доллар.

«Это валюта, которая практически привязана к доллару США. С другой стороны, гонконгский доллар обеспечивается растущей китайской экономикой, которая является гарантом финансового рынка Гонконга. Таким образом, гонконгский доллар совмещает в себе преимущества двух глобальных экономических сверхдержав: США и Китая, что делает валюту идеальным кандидатом для средств российского ФНБ и наших золотовалютных резервов», — сказал Манкевич.