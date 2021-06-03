Набережные Челны, Татария, , 18:30 — REGNUM КАМАЗ является одним из предприятий, которые задают новую планку в сфере высокотехнологического российского производства. Об этом 3 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с руководством ПАО «КАМАЗ».

"КАМАЗ является лидером в этой сфере. В текущем году начнётся уже четвёртый по счёту контракт, на 350 штук, на поставки электробусов в Москву. Мы с Сергеем Анатольевич уже обсуждали, он собирается расширять заказчиков», — заявил Мишустин.