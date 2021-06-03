Москва, , 18:32 — REGNUM Постепенный отказ от использования доллара в российской экономике не способен оказать существенного влияния на экономику США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Комментируя заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о планах отказаться от доллара в качестве одной из резервных валют для Фонда национального благосостояния (ФНБ), собеседник ИА REGNUM заявил, что подобные действия носят в большей степени политическую составляющую.

«Российская дедолларизация — это полностью политическое решение, которое связано с многолетним кризисом российско-американских отношений и возможности отключения России и российских госбанков от расчетов в долларах», — сказал Манкевич

В структуре золотовалютных резервов России более 30% приходится на евро и порядка 15% на китайский юань. Это очень много, при том, что финансовых и иных инструментов в евро и юанях не так много, как в долларах, заявил эксперт.

«Говорить о том, что доллар и американская финансовая система заметят российский отказ от доллара тоже нельзя: доля нашей страны в мировой экономике и торговле не очень высока. Бенефициарами выступит Европейский центральный банк и Народный банк Китая, поскольку отказ от доллара как резервной валюты сопровождается и отказом от него как средства платежа: доллары также замещаются евро и юанем», — заявил экономист.

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