Набережные Челны, Татария, , 18:25 — REGNUM Машины на газовом топливе, электромобили и другие инновационные типы транспортных средств потребуют серьёзных инвестиций в соответствующую инфраструктуру. Об этом 3 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с руководством ПАО «КАМАЗ».

"Уже сегодня нужно учитывать особенности нашей страны. Мы все их хорошо знаем: это большие расстояния, это сложные климатические условия, в том числе холода, и, конечно же, более высокая доступность бензина и дизельного топлива», — заявил Мишустин.

В этих условиях России понадобятся дополнительные усилия для формирования рынка и инфраструктуры для транспортных средств нового типа.

«Мы как раз касались целого ряда технологических процессов, в которых необходимо интенсивно развивать использование собственной электроники и наращивать системы управления», — указал он.

При этом речь идёт о таких системах управления производством, проектирования и создания технологических процессов, которые были бы адаптированы под компоненты электронной техники и программного обеспечения, сделанные в России, отметил премьер-министр.

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