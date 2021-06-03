Богота, , 19:01 — REGNUM Колумбия 2 июня анонсировала частичное открытие границы с Колумбией после 14 месяцев блокировки, направленных на сдерживание коронавируса, сообщает Reuters.

В Колумбию, чья граница с Венесуэлой тянется на расстояние 2,220 км, бегут многие венесуэльские мигранты, страдающие от экономического и социального кризиса в своей стране. Обе страны не поддерживают дипломатические отношения.

Колумбия закрыла границы в марте 2020 года. Ранее, 19 мая, страна открыла границы с Бразилией, Эквадором, Перу и Панамой.

Напомним, Колумбия предоставила временное убежище почти одному миллиону жителей Венесуэлы, сообщил президент Колумбии Иван Дуке. В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) приветствовали это решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что объявленный в 2017 году гуманитарный кризис в Венесуэле так и не разрешился и страна до сих пор переживает острый политический и экономический упадок.