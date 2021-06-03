Лесколово, , 18:26 — REGNUM В Ленинградской области трагически погибли двое школьников, которые катались на скутере и столкнулись с иномаркой. Об этом 3 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, ДТП произошло днем 3 июня. Около 15:10 мск на Ленинградском шоссе, недалеко от деревни Лесколово во Всеволожском районе Ленобласти, по неустановленной причине произошло столкновение мопеда и автомобиля Skoda Yeti.

«В результате ДТП водитель и пассажир мопеда — два мальчика-подростка, 14 и 15 лет, скончались на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.