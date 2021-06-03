Бишкек, , 18:22 — REGNUM Министерство здравоохранения и соцразвития Киргизии просит выделить из бюджета 815 млн сомов (709 млн рублей) на приобретение вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев на заседании парламента сегодня, 3 июня.

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По его словам, на эти деньги планируется закупить российский препарат «Спутник V», стоимость каждого из двух компонентов которого составляет $10 (735 рублей).

Отвечая на вопрос депутатов о том, внесена ли российская вакцина в реестр рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, министр здравоохранения отметил, что «Спутник V» уже проходит четвертый этап проверок, и уже в июне будет включен в этот список.

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