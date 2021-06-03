Подгорица, , 18:21 — REGNUM С 1 июля 2021 в Черногории сигареты будут дороже на 50 центов вместо запланированных 60, а цены на газированные напитки вырастут с 10 до 15 центов, сообщили изданию Pobjeda представители акцизных дистрибьюторов.

Ожидается, что 100 грамм шоколада подорожают на пять центов, при этом пока точно не известно, насколько вырастет цена на пиво. По этим ценам будет рассчитываться НДС.

Новый прейскурант был составлен дистрибьюторами и производителями после того, как во правительство приняло поправку, которая предусматривает снижение планируемых акцизов на алкоголь, газированные напитки, сладости и сигареты.