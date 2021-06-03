Токио, , 18:21 — REGNUM Портативная консоль Nintendo Switch в Японии вплотную приблизилась к PlayStation 2 по показателям продаж. Статистический отчёт был опубликован в японском журнале Famitsu.

Совокупные продажи в стране обеих версий Switch в период с 3 марта 2017 года по 30 мая 2021-го (222 недели) составили более 20 млн ед. При этом около 3,85 млн ед. пришлось на Switch Lite. В топ-5 самых продаваемых видеоигр консоли вошли Animal Crossing: New Year's Forest (около 6,8 млн проданных копий), Super Smash Bros. SPECIAL (4,2 млн), Pokemon Sword Shield (4 млн), Splatoon 2 (3,9 млн) и Mario Cart 8 Deluxe (3,8 млн).

Напомним, PlayStation 2 пока по-прежнему занимает место лидера в японском рейтинге продаж консолей. С момента её релиза, который состоялся 4 марта 2000 года, в стране было продано боле 21 млн PS2.

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