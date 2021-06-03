Подгорица, , 18:19 — REGNUM За прошедшие сутки в Черногории не зафиксировали смертей, связанных с коронавирусом. При этом выявили 34 новых случая заражения коронавирусом, и еще 78 пациентов выздоровели, сообщил Институт общественного здравоохранения.

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За сутки при этом было проанализировано 1315 тестов, говорится в сообщении института.

Общее количество смертей, связанных с коронавирусом в Черногории с начала пандемии, составляет 1587.

Общее количество активных в настоящее время случаев COVID-19 в Черногории составляет 701.