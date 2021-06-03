Москва, , 18:32 — REGNUM Рост цен в России происходит под давлением внешних факторов. Об этом 3 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Комментируя заявление первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова на Петербургском международном экономическом форуме о том, что мировая экономика столкнулась с «драматическими» структурными изменениями, собеседник ИА REGNUM отметил, что эти процессы влияют и на российскую экономику, прежде всего на инфляцию.

«Чрезвычайно важно, что Белоусов обратил на это внимание, как на международную проблему. Потому что наши экономисты, особенно либеральные экономисты в правительстве говорят об инфляции, как о чем-то внутрироссийском. Что эта инфляция имеет внутреннюю российскую природу и государство здесь не должно играть никакой роли — это я интерпретирую то, что они говорили последние дни. Это якобы поможет нам с инфляцией», — сказал Колташов.

По мнению эксперта, предлагаемые либеральными экономистами меры окажутся неэффективными в борьбе с инфляцией. Сдержать ее может укрепление рубля, рост производства и использование всех выгод от повышение мировых цен на сырьевые товары, на продовольствие, чтобы направить полученные средства на развитие обрабатывающей промышленности внутри страны и укрепления российского рынка.

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