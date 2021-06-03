Казань, , 18:16 — REGNUM Экологические требования к транспорту будут возрастать, и российскому автопрому необходимо эффективно ответить на этот вызов. Об этом 3 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с руководством ПАО «КАМАЗ».

"В скором времени этому предприятию, как и многим другим, придётся столкнуться с новыми серьёзными вызовами. Это вызовы будущего: это запрос на повышение экологических требований к автомобилям и снижение, соответственно, негативного воздействия на окружающую среду», — заявил Мишустин.

«Некоторые автомобильные концерны объявили уже о переходе на выпуск техники со сниженным углеродным следом. И здесь всё больше и больше требований — ответы на такие вопросы уже прорабатываются, есть целый ряд решений, они связаны с развитием электротранспорта, (транспорте) на водородном топливе», — указал он.

По его словам, в настоящее время профильные министерства уже ведут активную работу по подготовке концепции развития транспорта со сниженным углеродным следом.