Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 19:02 — REGNUM Как минимум два человека погибли в результате обрушения трёхэтажного жилого дома в рабочем районе Рио-де-Жанейро 3 июня. Об этом сообщает Reuters.

Местные жители рассказали корреспондентам Reuters, что услышали громкие звуки, за которыми последовал огонь, спровоцировавший панику в западной части города.

На место происшествия прибыли более 100 пожарных и других сотрудников органов безопасности. Под разрушенными стенами дома оказались погребены мужчина, ребенок и женщина.

Источники сообщили, что выжила только женщина.