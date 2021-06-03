Варшава, , 18:10 — REGNUM Россия обладает невероятно смертоносным оружием, от которого нет защиты, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак в интервью интернет-порталу Onet.pl.

По его словам, особую опасность несут российские военные системы, оснащенные системами искусственного интеллекта.

«Это невероятно смертоносные устройства, от которых сложно защититься, поскольку не существует систем, способных их обезвредить», — заявил Скшипчак.

При этом он предположил, что в будущем такое развитие военной техники приведет к ситуации, когда люди не смогут контролировать искусственный интеллект автономных боевых систем.

«Возможно, мы сами создадим нечто, что в будущем нас убьет», — сказал Скшипчак.

По его мнению, остановить такое развитие событий уже невозможно.

Аналогичные разработки в США и странах НАТО польского генерала почему-то не беспокоят.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале серийного выпуска боевых роботов с искусственным интеллектом.

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