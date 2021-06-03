Набережные Челны, Татария, , 18:08 — REGNUM В ответ на поддержку льготными кредитом, льготным лизингом и снижением издержек, например, при производстве машин, работающих на газе, КАМАЗ увеличил производство грузовиков за первые месяцы 2021 года почти на 40%. Об этом 3 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с руководством ПАО «КАМАЗ».

"Мы помогли со снижением затрат на транспортировку в производстве машин, работающих на газе. Результаты такой помощи хорошо видны по работе всего предприятия: за первые четыре месяца 2021 года производство грузовиков здесь выросло на почти 40%», — заявил Мишустин.

«Камаз остаётся, конечно, безусловным лидером в своём сегменте и серьёзно, системно расширяет свой экспорт», — указал он.

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