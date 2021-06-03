Приштина, , 18:28 — REGNUM Полиция Косово 3 июня опубликовала отчет, согласно которому за первые три месяца 2021 года в Приштине произошло 457 краж и 353 ограбления.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, кражи участились из-за безработицы, бедности и ограничительных мер, связанных с пандемией.

Отметим, в Косово весенне-летний период характеризуется повышенным числом квартирных краж из-за начала периода отпусков.

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